Berat Özdemir, Trabzonspor'a geri döndü Trabzonspor, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ettifaq forması giyen Berat Özdemir'i kiralık olarak yeniden renklerine bağladığını duyurdu.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bordo-mavili takım, orta saha rotasyonunda gerçekleştirmek istediği yerli transferi konusunda mutlu sona ulaştı.

Kiralama bedeli ödenmeyecek

Karadeniz ekibi, Steven Gerarrd'ın çalıştırdığı Suudi Arabistan kulübü Al Ettifaq'ta forma giyen Berat Özdemir'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Anlaşmaya göre bordo-mavililer, kiralama ücreti ödemeyecek. Berat Özdemir, Trabzonspor'da yıllık 33 milyon TL maaş alacak.

2.44 milyon euroya transfer olmuştu

Trabzonspor milli ön liberoyu Suudi Arabistan ekibine 2.44 milyon euro karşılığında göndermişti.

Al Ettifaq ile toplam 31 maça çıkan Berat Özdemir, 1 gollük skor katkısı verdi. 25 yaşındaki futbolcunun Suudi temsilcisiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.