Berk Balaban, Niğde'ye transfer oldu

Berk Balaban, Niğde'ye transfer oldu

Galatasaray, genç oyuncusu Berk Balaban'ı Niğde Anadolu FK'ya sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray, 22 yaşındaki kalecisi Berk Balaban'ı kiralık gönderdi. Genç oyuncu, sezon sonuna kadar Sarı Kırmızılı ekibin pilot takımı olan Niğde Anadolu FK'da forma giyecek.

Sezon başı Avrupa Ligi Elemeleri'nde Fernando Muslera'nın kırmızı kart görmesiyle St. Johnstone maçında oyuna giren Berk, 33 dakika süre aldı.

GEÇEN SEZONU ANKARASPOR'DA GEÇİRMİŞTİ

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Berk Balaban'ın geçici transferi için Niğde Anadolu FK ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray altyapısından yetişen Berk, 2020/21 sezonunu Ankaraspor'da kiralık geçirmiş ve 10 maça çıkmıştı.

Niğde Anadolu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta topladığı 8 puanla son sırada yer alıyor. Galatasaray, Erkan Süer, Atalay Yıldırım, Sarper Çağlar, Eren Aydın gibi genç isimlerini de tecrübe kazanması için Niğde'ye göndermişti.