Berkan Kutlu, Avrupa'ya gitmek istiyor

Fransız ve İtalyan kulüplerinin yakından ilgilendiği Galatasaraylı Berkan Kutlu, kariyerine Avrupa'da devam etmeyi hedefliyor.
Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Milli futbolcuyu kesinlikle göndermeyi düşünmediği öğrenildi.
Yerli rotasyonu sıkıntıya girecek
Süper Lig'deki 3 yerli kuralını göz önünde bulunduran Buruk, Berkan'ı kaybetmek istemiyor.
Yunus Akgün'ü Leicester City'ye gönderen sarı-kırmızılılarda, Berkan'ın gitmesi halinde takımdaki yerli rotasyonu sıkıntıya girecek.
8 maçta skor üretemedi
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 8 maça çıkan Berkan Kutlu, skor üretemedi.
Galatasaray formasıyla toplam 84 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol 5 asistlik skor katkısı verdi. Berkan Kutlu'nun Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.