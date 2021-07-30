Galatasaray, yeni transferi Berkan Kutlu ile ilgili paylaşımda bulundu. Videoda Kutlu, "Galatasaray formalı çocuk kim dedirtmeye çalışıyordum hep. Şimdi o çocuk Galatasaraylı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, yeni sezona başlamadan önce 7 transferi şimdiden bitirdi. Dün gece saatlerinde Berkan Kutlu transferini de bitiren sarı-kırmızılılar, orta sahayı güçlendirdi.

Transferin ardından Galatasaray, Berkan Kutlu'yla ilgili paylaşımda bulundu.

"ŞİMDİ O ÇOCUK GALATASARAYLI"

Paylaşılan videoda Berkan Kutlu, "Galatasaray formalı çocuk kim dedirtmeye çalışıyordum hep. Şimdi o çocuk Galatasaraylı." ifadelerini kullandı.

Berkan Kutlu: O çocuk şimdi Galatasaraylı İZLE



“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM”

Kutlu, kulüp televizyonuna da açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu ve elinden gelenin en iyisini sahada yapmaya çalışacağını ifade eden Berkan Kutlu, "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Uzun bir süreç oldu ama artık buradayım. Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapacağım. Allah utandırmasın." diye konuştu.

Taraftarlara mesaj gönderen genç oyuncu, "Onları sabırsızlıkla stadımızda bekliyoruz. Pandemi sürecinde biraz boştu statlar. Şimdi de onları bekliyoruz. İnşallah Galatasaray için elimden gelen her şeyi vereceğim." dedi.

Berkan Kutlu: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum İZLE