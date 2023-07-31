Berkan Kutlu'ya Braga'dan teklif var

Okan Buruk'un isteği doğrultusunda rotasyonlu kadro oluşturmak isteyen yönetim görüşmelerini hızlandırdı.
Gözler kadroya çevrilecek isimlere çevrilirken diğer yandan Galatasaray'ın futbolcularına Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor.
Teklif yapılacak
Portekiz ekibi Braga, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu için teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılıların, gelecek resmi teklifin ardından oyuncuyu satmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Berkan Kutlu, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 30 maçta görev aldı.