Berkay Görmez, resmen Balıkesirspor'da

İHA

Transfer tahtasını açan Balıkesirspor, ilk transferi orta saha oyuncusu Emir Şenocak'tan sonra Berkay Görmez'i de kadrosuna kattığını açıkladı.

Aliağa FK forması giyen sol kanat oyuncusu Berkay ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalandı.

"KULÜBÜMÜZE HAYIRLI OLSUN"

Balıkesirspor resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: