Berkay Görmez, resmen Balıkesirspor'da

İHA
Transfer tahtasını açan Balıkesirspor, ilk transferi orta saha oyuncusu Emir Şenocak'tan sonra Berkay Görmez'i de kadrosuna kattığını açıkladı.
Aliağa FK forması giyen sol kanat oyuncusu Berkay ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalandı.
"KULÜBÜMÜZE HAYIRLI OLSUN"
Balıkesirspor resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Balıkesirspor, sezonun ilk yarısında Aliağa Futbol A.Ş forması giyen 24 yaşındaki sol kanat-forvet oyuncusu Berkay Görmez ile sezon sonuna dek (kiralık) sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma Berkay Görmez ve kulübümüze hayırlı olsun.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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