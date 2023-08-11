Berkay Vardar, FC Sheriff'e kiralandı Beşiktaş Kulübü, altyapıdan yetişen genç futbolcu Berkay Vardar'ın Moldova ekibi FC Sheriff'e kiralandığını duyurdu.

Transfer dönemini sessiz geçiren ekipler arasında olan Beşiktaş'ta bir ayrılık yaşandı.

Yeni sezonda Şenol Güneş'le birlikte 3 kulvarda ilerleyecek olan siyah-beyazlı ekipte 20 yaşındaki futbolcu Berkay Vardar takıma veda etti.

Beşiktaş altyapısından yetişen genç orta saha oyuncusunun sözleşmesinin uzatıldığı ve 1 sezonluğuna Moldova Ligi takımlarından FC Sheriff'e kiralandığı duyuruldu.

"FC Sheriff Kulübü’ne geçici transfer olmuştur"

Siyah-beyazlı ekibin resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sözleşmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar uzatılan profesyonel futbolcularımızdan Berkay Vardar, 2023-24 sezonu sonuna kadar FC Sheriff Kulübü’ne geçici transfer olmuştur.



Berkay Vardar’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

6 maçta forma giydi

Beşiktaş A Takımı ile birlikte 6 resmi maçta forma giyen Berkay Vardar, maçlara 3 kez ilk 11'de başladı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.