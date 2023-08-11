Berkay Vardar, FC Sheriff'e kiralandı

dönemini sessiz geçiren ekipler arasında olan Beşiktaş'ta bir ayrılık yaşandı.

Yeni sezonda Şenol Güneş'le birlikte 3 kulvarda ilerleyecek olan siyah-beyazlı ekipte 20 yaşındaki futbolcu Berkay Vardar takıma veda etti.

altyapısından yetişen genç orta saha oyuncusunun sözleşmesinin uzatıldığı ve 1 sezonluğuna Ligi takımlarından FC Sheriff'e kiralandığı duyuruldu.

"FC Sheriff Kulübü’ne geçici transfer olmuştur"

Siyah-beyazlı ekibin resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sözleşmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar uzatılan profesyonel futbolcularımızdan Berkay Vardar, 2023-24 sezonu sonuna kadar FC Sheriff Kulübü’ne geçici transfer olmuştur.

Berkay Vardar’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Berkay Vardar, FC Sheriff'e kiralandı

6 maçta forma giydi

Beşiktaş A Takımı ile birlikte 6 resmi maçta forma giyen Berkay Vardar, maçlara 3 kez ilk 11'de başladı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.