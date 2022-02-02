Berke Özer, sözleşme görüşmelerini tıkadı

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Berke Özer ile yaptığı görüşmelerde sonuca varamadı. Sözleşmesi sona eren genç file bekçisi, Avrupa'da forma giymek istediğini yönetime iletti.

Son birkaç aydır sözleşme görüşmelerinin yapıldığı Berke Özer ile anlaşma noktasına gelinmek üzereydi. Ancak Berke, geçen hafta yapılan görüşmede yönetime sözleşme uzatmak istemediğini iletti.

Sarı-lacivertli yönetimin, Avrupa'da forma giymeyi hedefleyen Berke'yi ikna etmek için son bir görüşme daha yapması bekleniyor.

YÖNETİM BERKE'Yİ BEDAVAYA KAPTIRMAK İSTEMİYOR

Fenerbahçe, Altınordu'dan 2018 yılında 2.5 milyon euroya transfer edilen Berke'yi bedava bırakmak istemiyor.

Altay Bayındır sakatlandıktan sonra kaleye geçen ve son haftalarda yediği gollerle eleştirilen, bu yüzden de sosyal medya hesabını kapatan Berke, sözleşme imzalamadan giderse Fenerbahçe'ye para kazandırmamış olacak.