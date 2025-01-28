Berke Özer'den Galatasaray'a yeşil ışık

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Süper Lig'de transfer dönemi hızlı başladı.

Sezon sonunda Fernando Muslera ile yollarını ayırma ihtimali çoğalan Galatasaray, Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer'i transfer etmenin de yollarını arıyor.

Sarı-kırmızılıların transfer listesinde olan Eyüpspor kalecisi Berke Özer, transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Ekol TV'ye konuşan Berke, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray hakkında attığım tweet'lerde 10 yaşımdaydım. Bugün 25 yaşındayım. Hayatımı daha farklı olgunlukla profesyonellikle yaşıyorum. Keşke olmasaydı ama 10 yaşındaydım...

Bugünün konuları değil. Transferi düşünmüyorum. Sadece Galatasaray değil. Genel olarak konuşuyorum.

Berke sözlerini şöyle sürdürdü:

Bizler profesyoneliz. Ailemizi futboldan geçindiriyoruz. En doğrusunu yapmak bizim görevimiz.



Eğer öyle bir durum olursa hem kulübün menfaati hem de bizler için doğru bir şey olursa, başka transfer durumları olmazsa oturur konuşuruz.

FENERBAHÇE'DE OYNADI İDOLÜ VOLKAN DEMİREL

Berke Özer, 25 Mayıs 2000 tarihinde İzmir'de doğmuş Türk futbolcudur. Kariyerine kaleci olarak başlamış ve şu anda Eyüpspor'dan kiralık olarak Ümraniyespor'da forma giymektedir.

Futbol hayatına Bucaspor altyapısında başlayan Özer, burada penaltı atışlarını kurtarma yeteneği sayesinde kaleciliğe geçiş yapmıştır.

Daha sonra Altınordu altyapısına transfer olmuş ve burada önemli başarılar elde etmiştir. Fenerbahçe'ye transferiyle dikkat çeken Özer, çeşitli yaş kategorilerinde Türkiye milli takımlarında da forma giymiştir.

Başarılı eldivenin idolü, kendisi tarafından Volkan Demirel olarak belirtilmiştir.