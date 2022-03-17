Berke Özer'e Galatasaray talip oldu

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen kaleci Berke Özer'i istedi. Genç file bekçisi Avrupa'da oynamak istediğini belirterek teklifi reddetti.

Fenerbahçe , 6 genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural'ın yeni sözleşme konusunda anlaşırken kaleci Berke Özer'in bu isimler içinde olmaması dikkat çekti. Genç kaleci ile ilgili flaş bir gelişme ortaya çıktı.

GALATASARAY YOKLUYOR

Sezon sonu sözleşmesi bitecek Berke Özer için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılar bonservis bedeli ödemeden genç kaleciyi takıma katmak için görüşme yaptı.

Galatasaray, gelecek sezon kadro rotasyonunu kaptan Fernando Muslera, Berke Özer ve U19 takımında oynayan Jankat Yılmaz ile oluşturmak istiyor.

TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTEMİYOR

Ajansspor'da yer alan habere göre; Berke Özer ise kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirterek sarı-kırmızıların teklifini reddetti.

Berke'nin kararında Fenerbahçe kalesini korurken özellikle sosyal medyadan aldığı yoğun eleştiriler etkili oldu. Sosyal medya hesaplarını kapatan genç kaleci, Türkiye'de oynamama kararı aldı.

BERKE'NİN FENERBAHÇE KARİYERİ

Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı olduktan sonra ilk transferlerden olan Berke Özer Altınordu'dan 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle sarı-lacivertlilere gelmişti.

İlk iki yılında Belçika ekiplerinden Westerlo'ya kiralandı. Bu sezon Fenerbahçe kadrosunda yer alan Berke Özer, Altay Bayındır'ın sakatlanmasından sonra 14 Süper Lig , 3 Avrupa Ligi, 2 Türkiye Kupası olmak üzere 19 maçta sarı-lacivertlilerin kalesini korudu.

Bu karşılaşmalarda 20 kez ağlarında top gören 21 yaşındaki Berke Özer 5 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.