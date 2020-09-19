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Bertrand Traore, Aston Villa'da
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Olimpik Lyon'dan Bertrand Traore'yi transfer etti.
- Haber Merkezi
- 19.09.2020 - 14:52
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Fransa'nın Olympique Lyon takımından Bertrand Traore'yi renklerine bağladı.
TRAORE, ASTON VILLA'YA TRANSFER OLDU
Aston Villa Kulübü, 25 yaşındaki Burkina Fasolu hücum oyuncusu Traore'nin transfer edildiğini duyurdu.
Olimpik Lyon ise transferin bonuslarla birlikte 20.6 milyon euroya tamamlandığını açıkladı.
Kariyerine İngiltere'nin Chelsea takımında başlayan Traore, Hollanda'nın Vitesse ve Ajax ekiplerine kiralanmış, 2017'de ise Olimpik Lyon'a transfer olmuştu.
Forvet ve kanatlarda görev yapabilen Traore, Olimpik Lyon formasıyla 3 sezonda çıktığı 126 maçta 33 gol atmıştı.