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    Bertrand Traore, Başakşehir için İstanbul'da

    Bertrand Traore, Başakşehir için İstanbul'da

    Beşiktaş ve Trabzonspor'un listesinde olan Bertrand Traore, Başakşehir'le anlaştı ve imza için İstanbul'a geldi.
    • 20.08.2022 - 13:37
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 14:34
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    Başakşehir'in Aston Villa'dan yeni transferi Bertrand Traore İstanbul'a geldi. İstanbul ekibinin bu transfer için 250 bin euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi.

    "Daha önceden Başakşehir'i tanıyordum"

    Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Traore, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bir an önce takımla tanışmak istiyorum. Başakşehir, benim adıma çok net bir tercih. Beni isteyen çok kulüp vardı. Düşünmek için çok vaktim oldu. Başakşehir'e gelmek istedim. Kulübü iyi tanıyan insanlarla görüştüm. Daha önceden de Başakşehir'i tanıyordum. Emre Belözoğlu'nu tanıyordum, burada oynamış oyuncuları tanıyordum. Eddie Newton'ı çok küçük yaştan beri tanıyorum. Onunla konuştuk ve kulüple ilgili güzel şeyler söyledi. Emmanuel Adebayor ile de konuştum." dedi.

    26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, kariyerinde 287 maça çıktı ve 81 gol, 38 asistlik performans ortaya koydu.

    Bertrand Traore, Başakşehir için İstanbul da #1

    Güncel piyasa değeri 16 milyon euro

    Başakşehir gelecek hafta Bertrand Traore için basının önünde imza töreni düzenleyecek.

    Geçtiğimiz sezon sadece 10 maçta forma giyen Traore, Türkiye'de yeniden eski günlerine dönmek için mücadele edecek.

    Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen santrfor ve sol kanatta da forma giyen Traore'nin Aston Villa ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Traore'nin güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

    Bertrand Traore, Başakşehir için İstanbul da #2


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