Bertuğ Yıldırım, Getafe'ye imzayı attı

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İspanya La Liga takımlarından Getafe, milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

"YENİ EVİNE HOŞGELDİN BERTUĞ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Getafe CF, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gelen 21 yaşındaki Türk forvet Bertuğ Yıldırım'ın 2024/25 sezonuna dahil edilmesi için Fransız kulübü Stade Rennes FC ile anlaşmaya vardı.



Uluslararası futbol tecrübesine sahip, Fransa ve Türkiye'de forma giyen yeni mavi oyuncu, Almanya'da düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'nda Türk takımının kadrosunda yer aldı.



Yeni evine hoş geldin Bertuğ!"