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    Besar Gudjufi Beşiktaş'ta

    Şampiyon Beşiktaş, 16 yaşındaki Makedon futbolcu Besar Gudjufi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2021 - 16:49
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 17:01
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    Besar Gudjufi Beşiktaş'ta

    Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, transfer dönemini de erken açtı.

    Geleceğe yönelik yatırımlar yapmayı planlayan siyah-beyazlı yönetim, bu doğrultuda Makedon futbolcu Besar Gudjufi'yi kadrosuna kattı.

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    5 YILDA 40 BİN EURO KAZANACAK

    Genç oyuncuya siyah-beyazlı formayı giydiren Beşiktaş, Gudjufi'yle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Orta Çizgi'nin haberine göre; yıllık 8 bin euro maaş alacak olan 16 yaşındaki futbolcu, her iki kanatta da forma giyebiliyor. Santrfor mevkisinde de zaman zaman görev alabilen Besar Gudjufi, siyah-beyazlı taraftarları da heyecanlandırdı.

    12 MAÇTA 2 GOL 3 ASİST

    Besar Gudjufi, Kuzey Makedonya 1. Lig’inde bu sezon 12 maçta forma giyerken 2 gol atıp 3 de asist yaptı. 16 yaşındaki oyuncu, Ocak 2021’de Vardar altyapısında Belasica Strumica’ya transfer olmuştu.

    Besar Gudjufi Beşiktaş ta #1

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