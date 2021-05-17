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Besar Gudjufi Beşiktaş'ta
- Haber Merkezi
- 17.05.2021 - 16:49
- Güncelleme : 17.05.2021 - 17:01
Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, transfer dönemini de erken açtı.
Geleceğe yönelik yatırımlar yapmayı planlayan siyah-beyazlı yönetim, bu doğrultuda Makedon futbolcu Besar Gudjufi'yi kadrosuna kattı.
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5 YILDA 40 BİN EURO KAZANACAK
Genç oyuncuya siyah-beyazlı formayı giydiren Beşiktaş, Gudjufi'yle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Orta Çizgi'nin haberine göre; yıllık 8 bin euro maaş alacak olan 16 yaşındaki futbolcu, her iki kanatta da forma giyebiliyor. Santrfor mevkisinde de zaman zaman görev alabilen Besar Gudjufi, siyah-beyazlı taraftarları da heyecanlandırdı.
12 MAÇTA 2 GOL 3 ASİST
Besar Gudjufi, Kuzey Makedonya 1. Lig’inde bu sezon 12 maçta forma giyerken 2 gol atıp 3 de asist yaptı. 16 yaşındaki oyuncu, Ocak 2021’de Vardar altyapısında Belasica Strumica’ya transfer olmuştu.