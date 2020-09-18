Dolar
7.5549
0.1086%
Euro
8.9584
0.0502%
Altın
1952.62
0.4335%
Borsa
1111.68
0.0918%
G. Altın
474.456
0.5795%
Bitcoin
82678.37
0.027%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C
    Beşiktaş, Adama Soumaoro ile el sıkıştı

    Beşiktaş, Adama Soumaoro ile el sıkıştı

    Yüksek maaşı nedeniyle Vida'yı elden çıkarmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Hırvat stoperin yerine Lille'in Fransız defans oyuncusu Adama Soumaoro'yu transfer etmeyi planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2020 - 09:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Sağ bek ve forvet bölgelerine takviye yapması beklenen Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

    3 milyon euroluk maaşı nedeniyle Domagoj Vida'yla yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, Hırvat stoperin yerine alacağı defans oyuncusunu buldu.

    HER ŞEY VIDA'YA BAĞLI

    Lille forması giyen Adama Soumaoro ile her konuda anlaşan yönetim, Vida'daki belirsizlik nedeniyle oyuncuyu bekletme kararı aldı.

    Eğer 31 yaşındaki stoper takımdan ayrılmayı kabul ederse, Soumaoro siyah-beyazlı formayı giyecek.

    Lille altyapısından yetişen 28 yaşındaki oyuncu, kısa süren Genoa macerası dışında hep Fransız ekibinin formasını giydi.

    Beşiktaş, Adama Soumaoro ile el sıkıştı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir