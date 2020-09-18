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Beşiktaş, Adama Soumaoro ile el sıkıştı
Yüksek maaşı nedeniyle Vida'yı elden çıkarmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Hırvat stoperin yerine Lille'in Fransız defans oyuncusu Adama Soumaoro'yu transfer etmeyi planlıyor.
- Haber Merkezi
- 18.09.2020 - 09:35
Sağ bek ve forvet bölgelerine takviye yapması beklenen Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.
3 milyon euroluk maaşı nedeniyle Domagoj Vida'yla yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, Hırvat stoperin yerine alacağı defans oyuncusunu buldu.
HER ŞEY VIDA'YA BAĞLI
Lille forması giyen Adama Soumaoro ile her konuda anlaşan yönetim, Vida'daki belirsizlik nedeniyle oyuncuyu bekletme kararı aldı.
Eğer 31 yaşındaki stoper takımdan ayrılmayı kabul ederse, Soumaoro siyah-beyazlı formayı giyecek.
Lille altyapısından yetişen 28 yaşındaki oyuncu, kısa süren Genoa macerası dışında hep Fransız ekibinin formasını giydi.