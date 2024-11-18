Beşiktaş, Ahmed Kutucu'yu gündemine aldı

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Süper Lig'de geride kalan 12 hafta sonunda 21 puan toplayan ve lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için şimdiden çalışmalarına başladı.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki siyah-beyazlı takımın gündemine Süper Lig'den bir isim geldi.

TEKLİF YAPILACAK

Habertürk'ün haberine göre; Beşiktaş, Eyüpspor forması ile bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Ahmed Kutucu'yu gündemine aldı.

Beşiktaşlı kurmaylar, 24 yaşındaki futbolcuyu yakın takibe alırken ara transfer döneminde Eyüpspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

ADAY KADROYA DAVET EDİLDİ

Ahmed Kutucu, A Milli Takım'ın Galler ve Karadağ maçları kadrosuna çağrılsa da sakatlığı nedeniyle çıkarılmak zorunda kalmıştı.

12 MAÇTA 10 GOLE KATKI YAPTI

Eyüpspor'la bu sezon 12 maça çıkan Ahmed Kutucu, bu maçların tamamında ilk 11'de başlarken 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Ahmed Kutucu, geçen sezon Eyüpspor ile 1. Lig'de ise 22 maçta 14 gol, 4 asist üretirken şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.