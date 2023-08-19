Beşiktaş, Ajdin Hasic'i yine kiraladı! İşte yeni takımı Beşiktaş, Ajdin Hasic'in FK Sarajevo'ya kiralandığını açıkladı.

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Beşiktaş son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, genç oyuncusu Ajdin Hasic'in FK Sarajevo'ya kiralandığını açıkladı.

İşte yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2023-24 sezonu sonuna kadar FK Sarajevo Kulübü'ne geçici transfer olmuştur.



Ajdin Hasic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Ajdin Hasic'in 2025'e kadar sözleşmesi var

Beşiktaş, 21 yaşındaki futbolcuyu 2020 yılında Dinamo Zagreb'in ikinci takımından kadrosuna katmıştı.

Hasic, daha önce de Ümraniyespor ve Göztepe'ye kiralanmıştı.

Bosna Hersekli oyuncunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.