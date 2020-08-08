Beşiktaş, Akpom için PAOK'a teklif yaptı

Beşiktaş, Akpom için PAOK'a teklif yaptı

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Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetiminin PAOK forması giyen Chuba Akpon için Yunan ekibine 2 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. PAOK yönetimi transfere sıcak bakıyor.

Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışlarına başlayan Beşiktaş, Balotelli ve Seferovic'in ardından Chuba Akpom ile de görüşmelere başladı.

ARSENAL'İN ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Arsenal'in altyapısında yetişen ve çeşitli takımlara kiralık olarak gönderilen Nijerya asıllı İngiliz futbolcu, son olarak Yunanistan'ın PAOK takımına satılmıştı.

İki sezondur Yunan ekibinin formasını giyen 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın, PAOK'a 2 milyon euro bonservis ücreti önerdiği öğrenildi.

SICAK BAKIYORLAR

Siyah-beyazlılardan gelen bu teklife olumlu yaklaşan Yunan yöneticilerin düşünmek için süre istediği belirtildi.

Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Akpom, Yunanistan'da çıktığı 43 maçta 10 gol atıp 3 de asist yaptı.

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