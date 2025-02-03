Beşiktaş, Al-Musrati'yi Monaco'ya kiraladı

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Beşiktaş'ta ayrılıklar üst üste yaşanıyor.

Can Keleş, Jean Onana ve Cher Ndour'la vedalaşan siyah-beyazlı takımda bir ayrılık daha yaşandı.

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, orta saha oyuncusu Al-Musrati’nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi için AS Monaco kulübü ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

"ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AS Monaco Football Club kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AS Monaco Football Club kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar ücreti AS Monaco Football Club kulübü tarafından karşılanacaktır.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Monaco, Musrati için Beşiktaş'a 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

Musrati'nin satın alma opsiyonu ise 11 milyon euro olacak.

Monaco ile Beşiktaş arasında yapılan anlaşmada 2 milyon euro'luk bonus maddesi de yer alıyor.

BEŞİKTAŞ FORMASINI 38 KEZ GİYDİ

Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcuyu geçen sezonun devre arasında Braga'dan 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş'ta 38 maçta süre bulan Musrati, 3 kez gol sevinci yaşadı.