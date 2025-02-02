Beşiktaş, Al-Musrati'yi Monaco'ya kiralıyor

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Transfer döneminin sessiz ekibi Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ole Gunnar Solskjaer, yönetimindeki siyah-beyazlı takım, Can Keleş ve Jean Onana'nın ardından bir futbolcuyla daha vedalaşıyor.

Beşiktaş'ın Libyalı orta sahası Al-Musrati, kiralık olarak Monaco'ya gitmek üzere.

BEŞİKTAŞ, MONACO'YA KİRALIYOR

TRT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Al-Musrati'nin transferi için Fransa'dan Monaco ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş ve Monaco arasında yapılan kiralık anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alıyor.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Monaco, Musrati için Beşiktaş'a kiralama bedeli ödeyecek. Musrati'nin satın alma opsiyonu ise 11 milyon euro olacak.

Monaco ile Beşiktaş arasında yapılan anlaşmada 2 milyon euro'luk bonus maddesi de yer alıyor.

Musrati'nin transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ FORMASINI 38 KEZ GİYDİ

11 milyon euro piyasa değeri bulunan 28 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı formayı 38 kez giydi.

Başarılı futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 kez ağları sarsmayı başardı.

Beşiktaş, Al-Musrati'yi geçtiğimiz sezonun devre arasında Portekiz ekibi Braga'dan 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.