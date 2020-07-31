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Beşiktaş, Alanyaspor ile Welinton için anlaştı
Beşiktaş, stoper ihtiyacı olarak Aytemiz Alanyaspor'da oynayan Brezilyalı defans oyuncusu Welinton'u renklerine bağladı.
- Haber Merkezi
- 31.07.2020 - 23:33
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istediği Welinton transferi tamamlandı. Siyah beyazlı ekibe takasla transfer olan 31 yaşındaki Brezilyalı stoper Welinton Souza Silva'ya karşılık, takımın genç defansı Fatih Aksoy, bonservisiyle birlikte Aytemiz Alanyaspor'a verilecek.
FATİH'İN YERİNE ALPAY
Ayrıca teknik direktör Sergen Yalçın'ın, gönderilen Fatih Aksoy'un yerine Kayserispor'dan dönen Alpay Çelebi'yi kullanacağı öğrenildi.