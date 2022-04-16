Beşiktaş, Alexander Sörloth ile anlaştı

Beşiktaş, Alexander Sörloth ile anlaştı

Beşiktaş'ın golcü arayışları kapsamında listesinin başına aldığı Alexander Sörloth ile maaş konusunda da el sıkıştığı öğrenildi.

Süper Lig'de bu sezon Batshuayi'nin kaçırdığı gollerden oldukça puan kaybeden Beşiktaş, gol krallığına oynamasına rağmen yıldız futbolcudan genel anlamda memnun kalmadı.

TRT'de yer alan habere göre; Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth ile görüşen siyah-beyazlılar deneyimli golcü ile anlaşma sağladı.

Sezon sonu resmi adımlar atılacak

Maaş konusundaki pürüzleri gideren tarafların sezon bittikten sonra resmi anlaşmayı imzalamak için Leipzig'den izin alacağı öğrenildi.

Türkiye'de iki sezon önce 49 maçta 33 gol 11 asist yapan Sörloth bu sezon La Liga'da 27 maçta sadece 2 gol atabildi.