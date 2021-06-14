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    Beşiktaş, Alexandru Maxim'i istiyor

    Sergen Yalçın'ın takımda görmek istediği Alexandru Maxim için resmi teklifin yapılması bekleniyor. Rumen futbolcunun, Mensah'ın halefi olacağı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 09:28
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 09:38
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    Beşiktaş, Alexandru Maxim'i istiyor

    Geçtiğimiz sezon Kayserispor'dan satın alma opsiyonuyla alınan, ancak performansından memnun kalınmayan Bernard Mensah'ı kadrosunda düşünmeyen siyah-beyazlılar, orta sahaya Süper Lig'den takviye yapma kararı aldı.

    Beşiktaş, Alexandru Maxim i istiyor #1

    GEÇEN SEZON 15 GOL ATTI

    Sergen Yalçın'ın beğendiği isimlerden biri olan Alexandru Maxim'i isteyen Beşiktaş, bu transfer için yoğun çaba sarf ediyor.

    Geçen sezon 15 gol 3 asist yaparak Gaziantep'in iyi isimleri arasına giren Rumen oyuncunun da siyah-beyazlılara gelmek istediği öğrenilirken, resmi teklifin de kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

    Beşiktaş, Alexandru Maxim i istiyor #2

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