Beşiktaş, Alexandru Maxim'i istiyor

Sergen Yalçın'ın takımda görmek istediği Alexandru Maxim için resmi teklifin yapılması bekleniyor. Rumen futbolcunun, Mensah'ın halefi olacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Kayserispor'dan satın alma opsiyonuyla alınan, ancak performansından memnun kalınmayan Bernard Mensah'ı kadrosunda düşünmeyen siyah-beyazlılar, orta sahaya Süper Lig'den takviye yapma kararı aldı.

GEÇEN SEZON 15 GOL ATTI

Sergen Yalçın'ın beğendiği isimlerden biri olan Alexandru Maxim'i isteyen Beşiktaş, bu transfer için yoğun çaba sarf ediyor.

Geçen sezon 15 gol 3 asist yaparak Gaziantep'in iyi isimleri arasına giren Rumen oyuncunun da siyah-beyazlılara gelmek istediği öğrenilirken, resmi teklifin de kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.