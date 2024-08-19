Beşiktaş, Angelo transferinde mutlu sona yakın Beşiktaş, Chelsea'nin Brezilyalı kanat oyuncusu Angelo ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlılar, İngiliz ekibiyle temaslarını sürdürüyor.

Haber Merkezi

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezona 2'de 2 ile başlayan ve Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yaz transfer döneminde Gabriel Paulista, Rafa Silva, Ciro Immobile, Can Keleş, Emirhan Topçu ve Cher Ndour'u renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, 7. takviyesini kanat bölgesine yapıyor.

ANGELO İLE ANLAŞILDI

BeIN Sports'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Chelsea forması giyen Angelo ile el sıkıştı.

Chelsea ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibiyle de anlaşması halinde Angelo transferini resmiyete dökecek.

Beşiktaş'ın kanat transferini en geç gelecek hafta noktalaması bekleniyor.

KİRALANACAK

Öte yandan siyah-beyazlıların 15 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız futbolcuyu kiralayacağı ve sözleşmesine satın alma opsiyonu koyduracağı öğrenildi.

CHELSEA, BONSERVİSİNE 15 MİLYON EURO VERDİ

Chelsea 19 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunu geçtiğimiz sezon başında Santos'tan 15 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

STRSBOURG'DA KİRALIK OYNADI

2023-2024 sezonunu Strasbourg'da kiralık geçiren Angelo, Ligue 1 ve Fransa Kupası'nda toplam 25 maça çıkıp 1355 dakika süre aldı ve 4 asistlik skor katkısı verdi.