Beşiktaş, Ante Rebic için görüşmeleri sürdürüyor Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Milan'ın Hırvat futbolcusu Ante Rebic'in transferinde pazarlıklara devam ediyor.

Yaz transfer döneminde ezeli rakiplerine göre sessiz kalan ve Emrecan Bulut, Jean Onana, Daniel Amartey gibi futbolcuları kadrosuna katan Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı yıldız transferlerin ardından taraftarları heyecanlandıracak bir ismi renklerine bağlamak isteyen siyah-beyazlılar, Milan'ın hücum oyuncusu Ante Rebic'le olan görüşmelerine tüm hızıyla devam ediyor.

Pazarlıklar sürüyor

Bu transferde kısa süre içerisinde olumlu veya olumsuz yanıt almak isteyen Beşiktaş, Serie A ekibine kendi isteklerini kabul ettirmek istiyor.

Milan'a kiralama teklifi yapan siyah-beyazlı takım, İtalyan ekibinden geri dönüş aldı. Transferde 4-5 milyon euro civarında bonservis ücreti talep eden kırmızı-siyahlı kulüp isteğini Beşiktaş'a bildirdi. Yaşanan bu gelişme üzerine pazarlıklar sıkı bir hal aldı.

Yönetim ayrıca Rebic'in 2.5 milyon euroya seviyelerinde olan yıllık ücretini biraz aşağıya çekmek için çaba harcıyor.

Milan'ın Eylül 2020'de 6.7 milyon euroya transfer ettiği 29 yaşındaki Hırvat sol açık, geçen sezon 31 resmi maçta oynadı ve 3 gol atıp 2 asist yaptı.