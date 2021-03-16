Beşiktaş, Artem Dovbyk'i izliyor

Beşiktaş'ın, Dnipro-1 takımında forma giyen 23 yaşındaki santrfor Artem Dovbyk'i izlediği öğrenildi.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, bu sezon hücum hattında bulunan Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'den büyük katkı almıştı.

Devre arasında Everton'dan eski golcüsü Cenk Tosun'u kiralayan siyah-beyazlılar'ın, şimdi de aynı mevki için sürpriz bir isme yöneldiği öğrenildi.

Artem Dovbyk'in klas golleri - İZLE

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Great Football adlı YouTube kanalının sunucusu Alexander Denisov, Kara Kartal'ın Dnipro'da top koşturan Artem Dovbyk'i izlediğini ve kadrosuna katmak istediğini söyledi.

20 MAÇTA 9 GOL

Kulübüyle 2023 yılının sonuna dek mukavelesi bulunan 1.89 boyundaki futbolcu, bu sezon boy gösterdiği 20 maçta rakip fileleri dokuz kez havalandırırken bir de asist kaydetti. Dovbyk, geçtiğimiz yaz Midtjylland'den transfer edilmişti.