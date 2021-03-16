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    Beşiktaş, Artem Dovbyk'i izliyor

    Beşiktaş, Artem Dovbyk'i izliyor

    Beşiktaş'ın, Dnipro-1 takımında forma giyen 23 yaşındaki santrfor Artem Dovbyk'i izlediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2021 - 10:19
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 11:06
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    Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, bu sezon hücum hattında bulunan Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'den büyük katkı almıştı.

    Devre arasında Everton'dan eski golcüsü Cenk Tosun'u kiralayan siyah-beyazlılar'ın, şimdi de aynı mevki için sürpriz bir isme yöneldiği öğrenildi.

    Artem Dovbyk'in klas golleri - İZLE

    İZLEMEYE ALINDI

    Great Football adlı YouTube kanalının sunucusu Alexander Denisov, Kara Kartal'ın Dnipro'da top koşturan Artem Dovbyk'i izlediğini ve kadrosuna katmak istediğini söyledi.

    Beşiktaş, Artem Dovbyk i izliyor #1

    20 MAÇTA 9 GOL

    Kulübüyle 2023 yılının sonuna dek mukavelesi bulunan 1.89 boyundaki futbolcu, bu sezon boy gösterdiği 20 maçta rakip fileleri dokuz kez havalandırırken bir de asist kaydetti. Dovbyk, geçtiğimiz yaz Midtjylland'den transfer edilmişti.

    Beşiktaş, Artem Dovbyk i izliyor #2

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