Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşme yenileyecek

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşme yenileyecek

Siyah-beyazlılar, 9 yıldır takımda forma giyen tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık daha sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş'ta 9 sezondur forma giyen Atiba Hutchinson, kariyerinin son sezonunu siyah-beyazlı forma altında yaşayacak.

Siyah-beyazlı kulüp, futbol federasyonunun yabancı oyuncu kuralını değiştirmemesi üzerine Kanadalı futbolcu ile 1 yıl daha sözleşme yenileyecek.

Bu sezon kariyerini bitirecek

39 yaşındaki oyuncu, Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda Kanada Milli Takımı ile katılmak için 1 yıl daha futbol oynamak istiyordu.

Beşiktaş'ta 10. sezonuna hazırlanan Atiba, sezonun bitimi ile aktif futbolculuk kariyerini noktalayacak.

Beşiktaş’la 5 kupa kazandı

Geride kalan 9 sezonda Siyah beyazlı forma ile 326 maça çıkan Atiba Hutchinson, 26 gol attı, 37 asist yaptı.

Tecrübeli futbolcu Beşiktaş ile 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa zaferi yaşadı.