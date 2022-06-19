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    Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşme yenileyecek

    Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşme yenileyecek

    Siyah-beyazlılar, 9 yıldır takımda forma giyen tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık daha sözleşme imzalayacak.
    • 19.06.2022 - 08:38
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 08:52
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    Beşiktaş'ta 9 sezondur forma giyen Atiba Hutchinson, kariyerinin son sezonunu siyah-beyazlı forma altında yaşayacak.

    Siyah-beyazlı kulüp, futbol federasyonunun yabancı oyuncu kuralını değiştirmemesi üzerine Kanadalı futbolcu ile 1 yıl daha sözleşme yenileyecek.

    Bu sezon kariyerini bitirecek

    39 yaşındaki oyuncu, Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda Kanada Milli Takımı ile katılmak için 1 yıl daha futbol oynamak istiyordu.

    Beşiktaş'ta 10. sezonuna hazırlanan Atiba, sezonun bitimi ile aktif futbolculuk kariyerini noktalayacak.

    Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşme yenileyecek #1

    Beşiktaş’la 5 kupa kazandı

    Geride kalan 9 sezonda Siyah beyazlı forma ile 326 maça çıkan Atiba Hutchinson, 26 gol attı, 37 asist yaptı.

    Tecrübeli futbolcu Beşiktaş ile 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa zaferi yaşadı.

    Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşme yenileyecek #2


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