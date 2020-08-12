Beşiktaş, Atiba ile yeniden anlaşma sağladı

Siyah-beyazlı takım, sözleşmesi sona eren Atiba ile el sıkıştı. Kanadalı orta saha, bu yıl 500 bin euro garanti para kazanacak.

Beşiktaş'ın iç transferdeki en büyük sorunlarından bir tanesi olan Atiba konusu çözüldü.

Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona eren Kanadalı orta saha ile maaş konusunda anlaşma sağlandı.

500 BİN EURO ARTI BONUS

Dün yapılan idmana katılmadığı için Beşiktaşlı taraftarların endişelenmesine yol açan deneyimli futbolcunun, yönetimin 500 bin euro garanti ücret artı bonus teklifine tamam dediği öğrenildi.

Futbolcuyla 1 yıllık anlaşmanın yapıldığı kaydedilirken, Atiba'nın kısa süre içerisinde antrenmana çıkması bekleniyor.

PERFORMANSIYLA BEĞENİ TOPLUYOR

37 yaşındaki orta saha, bu sezon çıktığı 32 maçta 6 gol 6 asist yaptı. Yaşına rağmen gösterdiği performansla alkış alan deneyimli orta saha, bu maçlarda 2 bin 614 dakika sahada kaldı.

HEYKELİNİN DİKİLMESİ GÜNDEMDEYDİ

Öte yandan daha önce Atiba'nın heykelinin dikilmesi için çalışmalara başladıklarını duyuran CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin, konuyu yeniden gündeme getirmesi bekleniyor.

Atiba Hutchinson'ın heykeli dikiliyor - HABERİ