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    Beşiktaş, Aykut Özer'i gündemine aldı

    Beşiktaş, Aykut Özer'i gündemine aldı

    Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, Nurullah Aslan ve Gökhan Akkan'ın ardından Aykut Özer'i de listesine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2020 - 11:16
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 12:00
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    Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'ın performansından memnun kalmayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden kaleci transferi istemişti.

    ADAYLAR 3'E ÇIKTI

    Gelen talep üzerine çalışmalara başlayan siyah-beyazlı idareciler, Samsunspor kalecisi Nurullah Aslan ve Rizespor'un deneyimli file bekçisi Gökhan Akkan'ın ardından bir ismi daha gündemine aldı.

    Yönetim, Fatih Karagümrük'ün Fortuna Sittard'dan transfer ettiği Aykut Özer'in peşine düştü.

    Beşiktaş, Aykut Özer i gündemine aldı #1

    AYKUT DA GELMEK İSTİYOR

    Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki kalecinin Beşiktaş'a gelmek istediği öğrenilirken, Kartal'ın devre arasında İstanbul ekibiyle masaya oturacağı belirtildi.

    Beşiktaş, Aykut Özer i gündemine aldı #2

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