Beşiktaş, Aykut Özer'i gündemine aldı

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, Nurullah Aslan ve Gökhan Akkan'ın ardından Aykut Özer'i de listesine aldı.

Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'ın performansından memnun kalmayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden kaleci transferi istemişti.

ADAYLAR 3'E ÇIKTI

Gelen talep üzerine çalışmalara başlayan siyah-beyazlı idareciler, Samsunspor kalecisi Nurullah Aslan ve Rizespor'un deneyimli file bekçisi Gökhan Akkan'ın ardından bir ismi daha gündemine aldı.

Yönetim, Fatih Karagümrük'ün Fortuna Sittard'dan transfer ettiği Aykut Özer'in peşine düştü.

AYKUT DA GELMEK İSTİYOR

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki kalecinin Beşiktaş'a gelmek istediği öğrenilirken, Kartal'ın devre arasında İstanbul ekibiyle masaya oturacağı belirtildi.