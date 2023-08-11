Beşiktaş, Bakhtiyar Zaynutdinov transferinde sona yaklaştı Beşiktaş'ın CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'un transferini 5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 15 pay ile tamamladığı belirtildi.

Yaz transfer dönemini ezeli rakiplerine göre sessiz geçiren Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için arayışlarına devam eden siyah-beyazlı takım, bir transferi sonlandırmaya hazırlanıyor.

TFF'nin yeni sezon öncesi aldığı yabancı kuralının ardından Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en az 1 futbolcuyla sözleşme imzalanabilmesinin ardından Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Kazak futbolcu Bakhtiyar Zaynutdinov'un transferini tamamladı.

5 milyon euro bonservis verilecek

Rus basınında yer alan habere göre; Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için CSKA Moskova'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Siyah-beyazlıların 5 milyon euroluk bonservis bedelinin yanı sıra Rus ekibine sonraki satıştan da yüzde 15 pay vereceği aktarıldı.

Zaynutdinov'un Beşiktaş'a transferini tamamlamak için önümüzdeki hafta başında İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrolleri sonrası imza atacağı vurgulandı.

Birçok bölgede oynayabiliyor

Birçok bölgede forma giyebilen Bakhtiyar, bu özelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal'a da benzetilen Kazak futbolcu; 10 numara, sol kanat ve sol bek mevkilerinde oynayabiliyor.

Taraz altyapısında yetişen 6 milyon euro piyasa değerine sahip olan futbolcu CSKA Moskova formasıyla 83 resmi karşılaşmaya çıktı. Bakhtiyar bu maçlarda 7 gol ve 3 asistle mücadele etti.