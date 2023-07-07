Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov transferinde sona yaklaştı Beşiktaş, CSKA Moskova’nın Kazakistanlı oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov’u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kazak oyuncu, transferi gerçekleşmesi halinde Süper Lig’de Türk statüsünde oynayabilecek.

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Şenol Güneş'in ekibi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kadrosuna Somaspor'dan Emrecan Bulut'u katan siyah-beyazlılar, ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor.

Görüşmeler son aşamaya geldi

NTV'nin haberine göre; Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov transferi için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlı ekip, Kazak oyuncu için CSKA Moskova ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi. İki ekip arasında transfer için anlaşma yakın.

Türk statüsünde oynayabilecek

Futbol federasyonun yeni sezon öncesi yaptığı talimat değişikliği sonrası 25 yaşındaki Kazak oyuncu Türk statüsünde forma giyebilecek.

Yapılan değişiklikle Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu, yabancı oyuncu statüsünde sayılmıyor.

Çok yönlülüğü ile dikkat çeken Zaynutdinov, CSKA Moskova'da forvet, 6,8, 10 numara, sol açık, sol bek ve sol stoper pozisyonlarında forma giydi.