Beşiktaş, Barcelona'dan 4 futbolcuyu gündemine aldı Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Barcelona Futbol Direktörü Mateu Alemany ile bir araya geldi. Kazancı, Katalan ekibinde forma giyen 4 futbolcu için bilgi aldı.

Süper Lig'de sezonu üçüncü olarak tamamlayan ve yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın, Barcelona Futbol Direktörü Mateu Almany ile görüşmesinin ortaya çıkmasının ardından İspanya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

İspanyol basınından Relevo, Beşiktaş'ın Katalan devinden 4 futbolcuyla ilgilendiğini öne sürdü. Bu isimlerin ise; Samuel Umtiti, Sergino Dest, Alex Collado ve Franck Kessie olduğu belirtildi.

Beşiktaş futbolcular hakkında bilgi aldı

Bu isimler arasından Umtiti'nin geçen sezonu Lecce'de kiralık olarak geçirdiği hatırlatıldı. Fransız futbolcunun Barcelona'dan ayrılacağı ancak bu kez gideceği takımın Lecce olmayacağı kaydedildi. 29 yaşındaki futbolcuyla İtalya'dan bazı takımların ve eski takımı Lyon'un da ilgilendiği öne sürüldü.

Öte yandan Beşiktaş'ın durumu hakkında bilgi aldığı bir diğer isim olan Alex Collado için de Yunanistan'dan ilgi olduğu iddia edildi.

4 futbolcuyla da ilgileniliyor

Franck Kessie'nin ise bir İngiliz ekibi tarafından oldukça yakından takip edildiği vurgulandı. Kessie'nin yüksek maaşı ve kalma arzusu nedeniyle ayrılmasının kolay olmadığı belirtildi.

Beşiktaş'ın hakkında bir diğer bilgi aldığı isim olan Sergino Dest ise geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Milan'da geçirdi. 22 yaşındaki sağ bekin Katalan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.