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    Beşiktaş, Batshuayi'yi açıkladı

    Beşiktaş, Batshuayi'yi açıkladı

    Beşiktaş, Michy Batshuayi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 13:10
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 13:27
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    Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceği yeni sezon için yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş, santrfor transferinde de mutlu sona ulaştı.

    Siyah-beyazlı kulüp, dün gece Belçikalı golcüyü özel uçakla İstanbul'a getirmişti.

    BEŞİKTAŞ KAP’A BİLDİRDİ

    Bugün yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

    Sağlık kontrolünden geçecek olan yıldız golcü, ardından kendisini siyah-beyazlı ekibe dahil edecek olan imzayı atacak.

    Beşiktaş Batshuayi'yi açıkladı İZLE

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