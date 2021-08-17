Beşiktaş, Batshuayi'yi açıkladı

Beşiktaş, Michy Batshuayi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceği yeni sezon için yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş, santrfor transferinde de mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlı kulüp, dün gece Belçikalı golcüyü özel uçakla İstanbul'a getirmişti.

BEŞİKTAŞ KAP’A BİLDİRDİ

Bugün yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Sağlık kontrolünden geçecek olan yıldız golcü, ardından kendisini siyah-beyazlı ekibe dahil edecek olan imzayı atacak.

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