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Beşiktaş, Batshuayi'yi açıkladı
Beşiktaş, Michy Batshuayi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
- Haber Merkezi
- 17.08.2021 - 13:10
- Güncelleme : 17.08.2021 - 13:27
Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceği yeni sezon için yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş, santrfor transferinde de mutlu sona ulaştı.
Siyah-beyazlı kulüp, dün gece Belçikalı golcüyü özel uçakla İstanbul'a getirmişti.
BEŞİKTAŞ KAP’A BİLDİRDİ
Bugün yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.
Sağlık kontrolünden geçecek olan yıldız golcü, ardından kendisini siyah-beyazlı ekibe dahil edecek olan imzayı atacak.
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