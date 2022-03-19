Petrol
107.96
1.24%
Euro
16.36
0.23%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
913.93
-0.36%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
614.673
1.93%
BTXN Coin
39.27
0.95%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Beşiktaş, Berke Özer'i istiyor

    Fenerbahçe'den ayrılması kesinleşen Berke Özer'e Galatasaray'ın ardından Beşiktaş da talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 11:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş, Berke Özer'i istiyor

    Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve Ali Koç'un da yolları ayıracağız dediği başarılı kaleci için sürpriz bir transfer hamlesi geldi...

    Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin file bekçisi Berke Özer ile temas kurduğu öğrenildi.

    Sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Berke için araya giren siyah-beyazlılar Avrupa'ya gitmek isteyen genç kaleciyi ikna etmek istiyor.

    Benfica ile anlaşma noktasına gelen Özer, Galatasaray'dan gelen teklifi de reddetmişti.

    Beşiktaş, Berke Özer i istiyor #1

    ERSİN GİDERSE BERKE MASADA

    Fransa'dan birçok takipçisi olan Ersin Destanoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı yine aynı kalitede bir yerli kaleci arayan Beşiktaş'ın bu nedenle Berke Özer'i çok istediği öğrenilirken, transfer şartlarının da masaya yatırıldığı kaydedildi.

    21 yaşındaki file bekçisinin Avrupa'ya transfer olamama durumunda Süper Lig'den gelen teklifleri değerlendireceği de gelen haberler arasında.

    Berke Özer'e Galatasaray talip oldu - HABERİ

    Beşiktaş, Berke Özer i istiyor #2


    İlginizi Çekebilir

    Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü
    Gündem

    Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

    Sonsuzluk adlı karma resim sergisi açıldı
    Kültür Sanat

    Sonsuzluk adlı karma resim sergisi açıldı

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor
    Trmedia

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor

    Görüş Bildir