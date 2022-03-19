Beşiktaş, Berke Özer'i istiyor

Fenerbahçe'den ayrılması kesinleşen Berke Özer'e Galatasaray'ın ardından Beşiktaş da talip oldu.

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve Ali Koç'un da yolları ayıracağız dediği başarılı kaleci için sürpriz bir transfer hamlesi geldi...

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin file bekçisi Berke Özer ile temas kurduğu öğrenildi.

Sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Berke için araya giren siyah-beyazlılar Avrupa'ya gitmek isteyen genç kaleciyi ikna etmek istiyor.

Benfica ile anlaşma noktasına gelen Özer, Galatasaray'dan gelen teklifi de reddetmişti.

ERSİN GİDERSE BERKE MASADA

Fransa'dan birçok takipçisi olan Ersin Destanoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı yine aynı kalitede bir yerli kaleci arayan Beşiktaş'ın bu nedenle Berke Özer'i çok istediği öğrenilirken, transfer şartlarının da masaya yatırıldığı kaydedildi.

21 yaşındaki file bekçisinin Avrupa'ya transfer olamama durumunda Süper Lig'den gelen teklifleri değerlendireceği de gelen haberler arasında.