Beşiktaş, Can Keleş'i Kasımpaşa'ya kiraladı

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Beşiktaş Kulübü'nde uzun süredir beklenen ayrılık gerçekleşti.

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılar, hücum oyuncusu Can Keleş'le vedalaştı.

Beşiktaş, milli futbolcuyu sezon sonuna kadar Süper Lig takımı Kasımpaşa'ya kiraladığını duyurdu.

"KASIMPAŞA'YA GEÇİCİ TRANSFER OLMUŞTUR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2024-25 sezonu sonuna kadar Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Spor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur.



Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

BEŞİKTAŞ BONSERVİSİNE 2.75 MİLYON EURO VERDİ

Can Keleş, Kasımpaşa'nın ilgisi ve transfer durumu nedeniyle Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosuna da alınmamıştı.

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş'a 2.75 milyon euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasıyla yalnızca 6 maçta forma giydi ve 101 dakika sahada kalabildi.