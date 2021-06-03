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    Beşiktaş, Caulker'a teklif yaptı

    Siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor'da forma giyen stoper Caulker'e teklifte bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2021 - 13:10
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 13:19
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    Beşiktaş, Caulker'a teklif yaptı

    Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın verdiği rapor doğrultusunda aradığı stoperi Süper Lig'de buldu.

    Beşiktaş yönetimi, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker'a resmi teklifini iletti.

    Beşiktaş, Caulker a teklif yaptı #1

    YENİ SEZONUN İLK TRANSFERİ OLABİLİR

    BeIN Sports’un haberine göre, siyah-beyazlı formayı giymeye oldukça yakın olan İngiliz stoper, Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi ilk transferi olmaya en yakın aday.

    Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 karşılaşmaya çıkan Caulker, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

    Beşiktaş, Caulker a teklif yaptı #2

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