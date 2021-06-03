Beşiktaş, Caulker'a teklif yaptı

Beşiktaş, Caulker'a teklif yaptı

Siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor'da forma giyen stoper Caulker'e teklifte bulundu.

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın verdiği rapor doğrultusunda aradığı stoperi Süper Lig'de buldu.

Beşiktaş yönetimi, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker'a resmi teklifini iletti.

YENİ SEZONUN İLK TRANSFERİ OLABİLİR

BeIN Sports’un haberine göre, siyah-beyazlı formayı giymeye oldukça yakın olan İngiliz stoper, Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi ilk transferi olmaya en yakın aday.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 karşılaşmaya çıkan Caulker, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.