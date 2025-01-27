Beşiktaş, Cengiz Ünder'i kiralamak istiyor

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Beşiktaş'tan transferde dikkat çeken bir hamle geldi. Kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Cengiz Ünder için harekete geçti.

FENERBAHÇE'YE TEKLİF

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Beşiktaş, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu.

Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı ve cevap için beklemeye geçti.

Cengiz Ünder, İtalyan ekibi Torino'nun da transfer gündeminde yer alıyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta süre bulan Cengiz Ünder, 161 dakika sahada kaldı.

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.