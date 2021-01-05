Beşiktaş, Cenk Tosun için 3 takımla yarışta

Beşiktaş'ın devre arasında kiralamak istediği Cenk Tosun'a, Premier Lig ve Bundesliga'dan talip çıktı. West Bromwich Albion, Schalke 04 ve Hertha Berlin'in tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi.

Kadrosunda Vincent Aboubakar, Cyle Larin ve Güven Yalçın gibi santrforlar bulunan Beşiktaş, eski futbolcusu Cenk Tosun için girişimlerini sürdürüyor.

Everton'da yeteri kadar forma şansı bulamayan Cenk Tosun ile anlaşmak isteyen siyah-beyazlılar, EURO 2020 öncesinde ilk 11 oynayabileceği bir takımda forma giymek isteyen Cenk'i ikna etmek için görüşmelerini sürdürürken Premier Lig ve Bundesliga takımlarının da milli futbolcu ile ilgilendiği öğrenildi.

İNGİLTERE VE ALMANYA'DAN DA TALİPLERİ VAR

İngiltere’den West Bromwich Albion, Almanya'dan Schalke 04 ve Herta Berlin Cenk için Everton ile temasa geçti.

Tecrübeli oyuncunun kararını kısa süre içerisinde vermesi beklenirken, Everton'un da 29 yaşındaki ismi kadrosunda tutmak istediği kaydedildi.

2018 yılının Ocak ayında Everton’a transfer olan Cenk Tosun, İngiliz ekibi ile çıktığı 57 maçta 10 gol attı, 6 asist yaptı.