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    Beşiktaş, Cenk Tosun için görüşmelere başladı

    Beşiktaş, Cenk Tosun için görüşmelere başladı

    Forvet arayışını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da Everton'la Cenk Tosun için görüşmelere başladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2021 - 12:53
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 13:05
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    Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş’ta yeni sezonda da hedef şampiyonluk. Gecen sezon en çok sıkıntı yaşanan bölge forvetti. Siyah-beyazlılar bu sezon transferde önceliği bu mevkiye veriyor.

    Siyah-Beyazlılar, bir yandan golcü ararken bir yandan da Cenk Tosun'un yeniden bedelsiz kiralanması için Everton ile görüşmelerini sürdürüyor.

    YENİDEN KİRALANACAK

    İngiliz ekibiyle anlaşılması halinde Cenk Tosun, futbola döndükten sonra da Beşiktaş forması giyecek.

    Oyuncu da gelecek sezon siyah-beyazlı formayı yeniden giymek istiyor.

    Beşiktaş, Cenk Tosun için görüşmelere başladı #1

    EKİM AYINDA SAHALARA DÖNECEK

    Bilindiği gibi tecrübeli golcü, geçen sezon BB Erzurum ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.

    Cenk Tosun'un ekim ayından önce sahalara dönmesi beklenmiyor. Yıldız futbolcu planlanan sürede sahalara dönse bile 1.5, 2 ay Beşiktaş'ı yalnız bırakacak.

    Beşiktaş, Cenk Tosun için görüşmelere başladı #2

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