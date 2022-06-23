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    Beşiktaş, Cenk Tosun ile anlaştı

    Beşiktaş, Cenk Tosun ile anlaştı

    27 Haziranda yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan Beşiktaş'ta, yerli golcü Cenk Tosun ile anlaşma sağlandı. Deneyimli oyuncu, tatil sonrası imza için İstanbul'a gelecek.
    • 23.06.2022 - 15:15
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 16:10
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    Siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden biri olan Cenk Tosun ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

    Yönetim ile 31 yaşındaki golcü arasında mali şartlarda da pürüz kalmadı. Beşiktaş'ın, Tosun'a 1.2 milyon euro civarında bir ücret vererek transferi noktalaması hedefleniyor.

    İmza için İstanbul'a gelecek

    Cenk'in en geç bu hafta sonunda, ailesiyle birlikte tatilini sürdürdüğü Bodrum'dan İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması ve ardından pazartesi günü Ümraniye'de takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz hafta Cenk Tosun'la ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Çebi, "Cenk Tosun'a her zaman kapımız açık. Öncelik hakkı olan bir oyuncu. O da iyi bir Beşiktaşlı. Bizimle olmayı arzu edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

    Beşiktaş, Cenk Tosun ile anlaştı #1

    'Gol kralı' paylaşımı

    Cenk Tosun'un bir süre önce Marmaris'te çekilen bir görüntüsü dikkat çekmişti. Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, Instagram hesabından ünlü futbolcunun fotoğrafı eşliğinde "Gol kralı 2022-23 Cenk Tosun, loading (yükleniyor)" mesajını paylaştı. Bu paylaşım siyah-beyazlı camiayı heyecanlandırmıştı.

    Beşiktaş, Cenk Tosun ile anlaştı #2


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