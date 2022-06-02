Beşiktaş, Cenk Tosun ile görüşüyor

Beşiktaş, Cenk Tosun ile görüşüyor

Siyah-beyazlıların Everton ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu ile yaptığı görüşmeler olumlu ilerliyor.

Premier Lig ekiplerinden Everton ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun, Beşiktaş'ta oynamak istiyor.

Siyah-beyazlı yönetim ile oyuncu arasında yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor. Oyuncunun bonservisinin olmaması ve yabancı kuralı, Beşiktaş yönetimini transferde istekli hale getirdi.

Oyuncunun ayrıca İstanbul'dan bir ev aldığı da gelen bilgiler arasında.

Gol kralı mesajı

Ünlü şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, Instagram hesabından Cenk Tosun'un fotoğrafını paylaştı.

Şahin'in paylaştığı fotoğrafta, Cenk'in elinde "Gol kralı 2022-23 Cenk Tosun, loading (yükleniyor)" yazılı bir çember yer aldı.

22 milyon euroya Everton'a gitmişti

2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk, 2018 Ocak ayında 22 milyon euro bonservis bedeli ile Everton'a transfer oldu.

2020/2021 sezonunun 2. yarında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 30 yaşındaki forvet, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü. Cenk Tosun, geçen sezon İngiliz ekibi 2 maça çıktı.