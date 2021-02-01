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    Beşiktaş, Cenk Tosun'un evraklarını motosikletle yetiştirdi

    Beşiktaş, Cenk Tosun'un evraklarını motosikletle yetiştirdi

    Beşiktaş Kulübü yetkilileri, ara transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala, Cenk Tosun'un evraklarını TFF binasına yetiştirmek için yine motosiklet kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 15:12
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 15:52
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    Beşiktaş, ara transfer döneminde Everton'dan Cenk Tosun ve Eskişehirspor'dan Bilal Ceylan'ı kadrosuna kattı.

    Siyah-beyazlı kulübün yetkilileri, transfer penceresinin kapanmasına sayılı saatler kala yine ilginç bir yola başvurdu. Yetkililer, Cenk Tosun'un evraklarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına yetiştirmek için motosiklet kullandı.

    Yönetim, sezon başında Ghezzal'ın evraklarını da bu şekilde federasyon binasına ulaştırmıştı.

    TRANSFER DÖNEMİ 18.00'DE KAPANACAK

    Süper Lig'de ara transfer dönemi bugün saat 18.00'de sona erecek. Lisans işlemleri saat 23.59'a kadar sürecek.

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