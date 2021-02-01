Beşiktaş, Cenk Tosun'un evraklarını motosikletle yetiştirdi

Beşiktaş Kulübü yetkilileri, ara transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala, Cenk Tosun'un evraklarını TFF binasına yetiştirmek için yine motosiklet kullandı.

Beşiktaş, ara transfer döneminde Everton'dan Cenk Tosun ve Eskişehirspor'dan Bilal Ceylan'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulübün yetkilileri, transfer penceresinin kapanmasına sayılı saatler kala yine ilginç bir yola başvurdu. Yetkililer, Cenk Tosun'un evraklarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına yetiştirmek için motosiklet kullandı.

Yönetim, sezon başında Ghezzal'ın evraklarını da bu şekilde federasyon binasına ulaştırmıştı.

TRANSFER DÖNEMİ 18.00'DE KAPANACAK

Süper Lig'de ara transfer dönemi bugün saat 18.00'de sona erecek. Lisans işlemleri saat 23.59'a kadar sürecek.

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı motosikletle yetiştirdi HABERİ