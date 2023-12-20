Beşiktaş, Chelsea'den golcü alıyor! 1.5 yıllığına kiralanacak Devre arasında kadrosuna santrfor transferi yapmak isteyen Beşiktaş, gözünü Chelsea forması giyen Armando Broja'ya çevirdi.

ensonhaber.com

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, seçim öncesi İngiltere Premier lig takımı Chelsea ile görüşmeler yaptığını açıklamıştı.

Arat, başkanlık koltuğuna oturmasının ardından önce Fransa ardından İngiltere'ye seyahatler yapmıştı.

Arat bir de her fırsatta devre arasında iyi transferler yapacaklarını ifade edince söylentiler arka arkaya gelmeye başladı. Bunlardan biri de 'Anlaştım' dediği Chelsea'nin genç forveti Armando Broja oldu. İngiliz kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 1.91 boyundaki dev golcünün, devre arasında siyah-beyazlı takıma gelebileceği ileri sürüldü.

1.5 yıllığına kiralanabilir

İddiaya göre; Arat'ın, İngiltere'de kurduğu temaslarda 22 yaşındaki oyuncunun kiralanması için görüştüğü ve olumlu sonuçlar aldığı kaydedildi.

Kulüpler arasında tamamen anlaşılması ve yeni gelecek yabancı hocanın da onaylaması halinde Armando Broja'nın, 1.5 yıllığına siyah-beyazlı takımın kadrosuna katılması bekleniyor.

30 maça çıktı

Geçtiğimiz sezon çok ciddi bir sakatlık yaşayan Armando Broja, Chelsea formasıyla 30 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.