Beşiktaş Christian Fassnacht’a çok yakın

Siyah-beyazlılar, Christian Fassnacht için hızını artırdı. Bir önceki 2 milyon euroluk teklifin reddinden sonra Beşiktaş’ın yeni teklif verilmesi bekleniyor.

Teknik direktör Valerien Ismael’in raporu doğrultusunda orta sahaya joker özellikli bir futbolcu kazandırmak isteyen Beşiktaş, rotasını Christian Fassnacht olarak belirlemişti.

28 yaşındaki İsviçreli futbolcu için bir süredir kulübü Young Boys’la pazarlıklarda bulunan siyah-beyazlılar, 4 milyon euro isteyen kulübe son olarak 2 milyon euro teklif etmişti.

Bu önerisi geri çevrilen Beşiktaş, bir süre bu transferi beklemeye almıştı.

3 milyon euro

Süper Lig temsilcisi Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael’in ısrarı sonrasında bu transfere hız verdi. Yönetim, bu hafta içerisinde Young Boys’un kapısını yeni bir teklifle çalacak. Bu kez teklifin bonuslarla 3 milyon euro seviyesinde olması bekleniyor.

İstanbul’a gelmişti

Beşiktaş için daha önce eşiyle birlikte İstanbul’a gelen İsviçreli futbolcu, tesisleri ve stadı gezmişti. İstanbul’a hayran kalan başarılı futbolcu, siyah-beyazlılar’a transfer olmak için kulübünün ikna edilmesini bekliyor.

Formda görünüyor

Young Boys ile 2 maçta 2 gol ve 1 asistle oynayarak formda olduğunu gösteren futbolcu, sağ kanat, sol kanat ve merkezde oynayabiliyor.

Christian Fassnacht Beşiktaş’a transfer olması halinde kendi ülkesi İsviçre dışında ilk defa bir takımda görev almış olacak.