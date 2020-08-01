Beşiktaş, Chuba Akpom'u istiyor

Beşiktaş'ın, Yunanistan'ın PAOK ekibinde forma giyen Chuba Akpom için kulübüne teklif yaptığı öğrenildi.

Süper Lig'i 62 puanla 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezası alması nedeniyle önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın ise ekonomik anlamda yaşanan zorluklara karşın, yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak istiyor.

AKPOM'U İSTİYORLAR

Ortacizgi.com'un haberine göre; Burak Yılmaz'ın gidişinin ardından golcü arayışlarına hız veren Kartal, PAOK forması giyen 23 yaşındaki Chuba Akpom ile ilgileniyor.

2 MİLYON EURO BONSERVİS TEKLİF EDİLDİ

Öte yandan haberde; golcü futbolcu için Yunan ekibine 2 milyon euro bonservis teklifinde bulunulduğu ifade edilirken, siyah-beyazlı yetkililerin PAOK'tan gelecek yanıtı beklemeye geçtiği de kaydedildi.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Nijerya asıllı İngiliz oyuncu, iki sezondur Yunanistan’da forma giyiyor.

Geçen sezon 33 maçta 8 gol atıp 3 asist yapan Chuba Akpom, bu sezon ise 43 maçta 10 gol ve 4 asistle oynadı. 24 yaşındaki oyuncunun Yunan ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.