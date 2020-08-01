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- Beşiktaş, Chuba Akpom'u istiyor
Beşiktaş, Chuba Akpom'u istiyor
- Haber Merkezi
- 01.08.2020 - 10:22
- Güncelleme : 01.08.2020 - 10:22
Süper Lig'i 62 puanla 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezası alması nedeniyle önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın ise ekonomik anlamda yaşanan zorluklara karşın, yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak istiyor.
AKPOM'U İSTİYORLAR
Ortacizgi.com'un haberine göre; Burak Yılmaz'ın gidişinin ardından golcü arayışlarına hız veren Kartal, PAOK forması giyen 23 yaşındaki Chuba Akpom ile ilgileniyor.
2 MİLYON EURO BONSERVİS TEKLİF EDİLDİ
Öte yandan haberde; golcü futbolcu için Yunan ekibine 2 milyon euro bonservis teklifinde bulunulduğu ifade edilirken, siyah-beyazlı yetkililerin PAOK'tan gelecek yanıtı beklemeye geçtiği de kaydedildi.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Nijerya asıllı İngiliz oyuncu, iki sezondur Yunanistan’da forma giyiyor.
Geçen sezon 33 maçta 8 gol atıp 3 asist yapan Chuba Akpom, bu sezon ise 43 maçta 10 gol ve 4 asistle oynadı. 24 yaşındaki oyuncunun Yunan ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.