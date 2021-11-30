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    Beşiktaş, Cyle Larin için ısrarcı olmayacak

    Beşiktaş, Cyle Larin için ısrarcı olmayacak

    Siyah-beyazlılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin için yaptığı 1.7 milyonluk teklifi yükseltmeme kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 12:37
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 13:25
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    Beşiktaş'ta Avrupa ve ligde alınan sonuçlar nedeniyle Sergen Yalçın, istifanın eşiğine gelmişti.

    Başkan Ahmet Nur Çebi'yle yapılan toplantının ardından Sergen Hoca'yla devam kararı alındı.

    Takımda istekli oynayan oyunculara yönelen Sergen Yalçın, kadroda değişikliklere gidecek.

    Devre arası da yaklaşırken takım içerisinde yeni bir planlama söz konusu. Yeni planlama sürdürülürken Cyle Larin'le de sözleşme uzatmak isteyen siyah-beyazlılar, oyuncuya yıllık 1.7 milyon euro önermişti.

    Larin bu teklifi reddedip, 2.5 milyon euro yıllık ücret istediğini belirtti.

    Beşiktaş, Cyle Larin için ısrarcı olmayacak #1

    BEŞİKTAŞ ISRARINDAN VAZGEÇTİ

    Beşiktaş ise kurda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle bu ücreti ödeyemeyeceğini kendisine iletmişti. Larin ve menajeri, siyah-beyazlıların fiyat yükselteceğini düşünürken sürpriz bir karar geldi.

    Teknik ekiple son bir değerlendirme yapan siyah-beyazlı yönetim, 2.5 milyon euroluk talepte bulunan Kanadalı futbolcuyla yeni sözleşme konusunda artık ısrarcı olmayacak.

    Beşiktaş, Cyle Larin için ısrarcı olmayacak #2

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