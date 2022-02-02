Beşiktaş, Cyle Larin ile son kez masaya oturacak

Beşiktaş, Cyle Larin ile son kez masaya oturacak

Beşiktaş, anlaşma sağlayamadığı oyuncusu Cyle Larin ile son kez pazarlık yapacak. Oyuncu indirime giderse anlaşma sağlanacak.

Beşiktaş yönetimi, Kanada Milli takımı’ndaki performansıyla dikkat çeken golcüsü Cyle Larin ile son kez sözleşme uzatmak için masaya oturacak.

Siyah-beyazlılar, sezon sonu mukavelesi bitecek olan Larin’e kulüp menfaatleri doğrultusunda aldıkları karar gereği üst limit olarak 1 milyon 750 bin euro önermişlerdi.

Fakat Kanadalı oyuncunun bu rakamın yükseltilmesini önermesi üzerine görüşmeler askıya alınmıştı.

SON KEZ GÖRÜŞÜLECEK

Larin’in Kanada Milli takımı’nda sergilediği başarılı performansı tekrar gözden geçiren siyah-beyazlı yöneticiler, sportif direktör Ceyhun Kazancı ve scout ekibi ile birlikte yaptığı toplantı sonucunda son kez görüşme kararı aldıklarını ifade etti.

Önümüzdeki hafta Cyle Larin ile konuşacaklarını dile getiren Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, “Larin, Beşiktaş’tan memnun ama maaşında iyileştirme istiyor. istediği rakamları biraz aşağıya çekerse neden olmasın. Ama biz de kulübün ekonomik imkânlarını ölçülü şekilde kullanmalıyız.” ifadelerini kullandı.