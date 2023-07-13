Beşiktaş, Daniel Amartey ile anlaşmaya vardı

Süper Lig'de Şenol Güneş yönetiminde gelecek sezon şampiyon olmayı hedefleyen Beşiktaş, hazırlıklarına Almanya'da devam ediyor. Kampını sürdüren siyah-beyazlı takım dönemini rakiplerini karşı sessiz geçiriyor.

Yeni sezon öncesinde Somaspor'dan genç futbolcu Emrecan Bulut'u transfer eden Beşiktaş, ikinci bir isme daha imza attırmak üzere.

Bonservis bedeli ödenmeyecek

Siyah-beyazlılar, Leicester City’den ayrılan Daniel Amartey ile anlaşmaya vardı. Serbest durumdaki 28 yaşındaki stoper için bedeli ödenmeyecek.

İstanbul’da sağlık kontrollerinden geçecek olan Amartey, ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş, Daniel Amartey ile anlaşmaya vardı

12 milyon euro piyasa değerine sahip

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan futbolcu, Inter Allies altyapısında yetişti. Savunma oyuncusu daha sonra Djurgarden, Kopenhag ve Leicester City formaları giydi.

Gana Milli Takımı ile 52 maçta oynayan Daniel Amartey, 2022-2023 sezonunda forma giydiği Leicester City’de 24 resmi karşılaşmada forma giydi.

Beşiktaş, bu transferden önce ise Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Amartey'in de vatandaşı olan Ganalı Alexander Djiku'yu gündemine almıştı. Siyah-beyazlı takım, bu transferde mutlu sona ulaşamamış ve Djiku Fenerbahçe'ye imza atmıştı.