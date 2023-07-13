Beşiktaş, Daniel Amartey ile anlaşmaya vardı Beşiktaş, bonservisi elinde bulunan Daniel Amartey'yi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Ganalı stoper ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Süper Lig'de Şenol Güneş yönetiminde gelecek sezon şampiyon olmayı hedefleyen Beşiktaş, hazırlıklarına Almanya'da devam ediyor. Kampını sürdüren siyah-beyazlı takım transfer dönemini rakiplerini karşı sessiz geçiriyor.

Yeni sezon öncesinde Somaspor'dan genç futbolcu Emrecan Bulut'u transfer eden Beşiktaş, ikinci bir isme daha imza attırmak üzere.

Bonservis bedeli ödenmeyecek

Siyah-beyazlılar, Leicester City’den ayrılan Daniel Amartey ile anlaşmaya vardı. Serbest durumdaki 28 yaşındaki stoper için bonservis bedeli ödenmeyecek.

İstanbul’da sağlık kontrollerinden geçecek olan Amartey, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

12 milyon euro piyasa değerine sahip

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan futbolcu, Inter Allies altyapısında yetişti. Savunma oyuncusu daha sonra Djurgarden, Kopenhag ve Leicester City formaları giydi.

Gana Milli Takımı ile 52 maçta oynayan Daniel Amartey, 2022-2023 sezonunda forma giydiği Leicester City’de 24 resmi karşılaşmada forma giydi.

Beşiktaş, bu transferden önce ise Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Amartey'in de vatandaşı olan Ganalı Alexander Djiku'yu gündemine almıştı. Siyah-beyazlı takım, bu transferde mutlu sona ulaşamamış ve Djiku Fenerbahçe'ye imza atmıştı.