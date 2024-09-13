Beşiktaş, Daniel Amartey ile yollarını ayırdı Beşiktaş, 29 yaşındaki Ganalı stoper Daniel Amartey'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst yönetiminde 2024-2025 sezonuna başarılı bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta uzun süredir beklenen bir ayrılık resmileşti.

Siyah-beyazlılar, transfer dönemi boyunca yollarını ayırmak istediği Daniel Amartey'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

"SÖZLEŞME KARŞILIKLI ANLAŞILARAK FESHEDİLMİŞTİR"

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Daniel Amartey’le Yollarımız Ayrılmıştır



Kulübümüzle profesyonel futbolcu Daniel Amartey arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir.



Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız.



Saygılarımızla,

Beşiktaş JK

BEŞİKTAŞ FORMASINI 27 KEZ GİYDİ

Yaz transfer dönemi boyunca kendisine gelen teklifleri kabul etmeyen 29 yaşındaki Ganalı futbolcu, geçen sezon siyah-beyazlı formayla 27 resmi maça çıktı.

5 milyon euro piyasa değeri bulunan savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşadı.