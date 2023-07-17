Beşiktaş Daniel Amartey'i İstanbul'a getirecek Beşiktaş'ta, prensipte anlaşılan Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'a; Dusan Tadic'in ise Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından gözler Daniel Amartey'e çevrildi. İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi biten Ganalı stoperin bu hafta İstanbul'da olması bekleniyor.

28 yaşındaki futbolcunun, 2+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Amartey'in, Beşiktaş'tan senelik 1.7 milyon Euro kazanacağı da sızan haberler arasında.

Beşiktaş'ta, Udinese ile sözleşmesi biten Arjantinli orta saha oyuncusu Roberto Pereyra ile de anlaşma noktasına gelindiği ifade edildi.

Oyuncunun yıllık 2 milyon euro alması bekleniyor.

Taraftardan protesto

Beşiktaş taraftarı, transferde istenilen adımlar atılmadığı için yönetimi protesto etti. Siyah-beyazlı takımın son iki gün içerisinde Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a Dusan Tadic'i ise Fenerbahçe'ye kaptırması nedeniyle önce eleştirilerini sosyal medyadan yapan taraftar dün de Dolmabahçe'de toplanarak yönetimi protesto etti.